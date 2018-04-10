В Рязанском районе нашли десять тонн тухлой рыбы

В Рязанском районе нашли около десяти тонн тухлой рыбы, которую хранили на частной территории завода в Мурмине. Об этом пишет издательство «
Неприятный запах начал беспокоить местных жителей с начала апреля. Шестого числа один из них обратился в местную администрацию.
Выяснилось, что мешки с испорченной продукцией принадлежали брату гендиректора завода. Он собирался разводить опарышей, но не успел вовремя вывезти рыбу, которая стала неприятно пахнуть.
В результате мешки погрузили в КамАЗ, отвезли на утильзавод в Листвянку и уничтожили по санитарным правилам. Территорию завода, где хранили рыбу, продезинфицировали.
Фото издательства «Пресса»