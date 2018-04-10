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13:27, 10 апреля 2018 360
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В Рязанском районе нашли десять тонн тухлой рыбы

В Рязанском районе нашли десять тонн тухлой рыбы

В Рязанском районе нашли около десяти тонн тухлой рыбы, которую хранили на частной территории завода в Мурмине. Об этом пишет издательство «Пресса».

Неприятный запах начал беспокоить местных жителей с начала апреля. Шестого числа один из них обратился в местную администрацию.

Выяснилось, что мешки с испорченной продукцией принадлежали брату гендиректора завода. Он собирался разводить опарышей, но не успел вовремя вывезти рыбу, которая стала неприятно пахнуть.

В результате мешки погрузили в КамАЗ, отвезли на утильзавод в Листвянку и уничтожили по санитарным правилам. Территорию завода, где хранили рыбу, продезинфицировали.

Фото издательства «Пресса»


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«Скорую» вызывали?

«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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