В Рязани стартует ежегодный фестиваль песни «Салют, Победа!»

В пятницу, 13 апреля, в Рязани стартует ежегодный фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Победа!». В нем планируют поучаствовать порядка 300 человек из 18 регионов России, сообщил
Прослушивания первого тура начнутся в ДК «Приокский» 13 апреля с 14:00. Продолжение — на следующий день с 11:00. Второй тур стартует 15 апреля в 11:00 в филармонии, там же пройдет и торжественное закрытие — в 15:00.
В этом году на фестивале выступят: ансамбль «Донская застава» Воронежа, победитель второго сезона «Голоса» Сергей Волчков, поэт-песенник Александр Шаганов.
Фестиваль «Салют, Победа!» проходит в Рязани ежегодно, с 1999-го.