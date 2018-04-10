В Рязани ищут пропавшую два года назад девушку

В Рязанской области ищут 23-летнюю Мелиссу Пенклиди, которая пропала 22 апреля 2016 года. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
Известно, что девушка проживала в селе Талое Ирбейского района Красноярского края. В настоящее время она может находиться в любом регионе.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые. Особые приметы: татуировка в виде совы на запястье правой руки, татуировка на шее в виде китайских иероглифов.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 80 700 54 52, 02, 102.