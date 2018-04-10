У пенсионера из Спиртозаводского поселка нашли более полутора килограммов гашиша. Видео

В Рязанской области у пенсионера нашли более полутора килограммов гашиша. Об этом сообщил
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 61-летнего жителя поселка Спиртозаводской Спасского района и его 45-летнего сына.
Отмечается, что «мужчины, несмотря на возраст, не только пристрастились к употреблению марихуаны, но и угощали ею некоторых своих знакомых».
Обследовав их дом, сотрудники полиции нашли более 1,6 килограммов марихуаны и гашиша. На чердаке дома они обнаружили сушильню с 5,5 килограммами конопли.
Как пояснили мужчины, они выращивали каннабис в теплице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которому им грозит до десяти лет лишения свободы.
Проводится расследование.