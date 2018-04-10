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14:41, 10 апреля 2018 1 143
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Рязанские водители вновь объявили бойкот «Яндекс.Такси» 4

Рязанские водители вновь объявили бойкот «Яндекс.Такси»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 10 апреля, рязанские водители вновь объявили бойкот популярным сервисам заказа такси.

Активисты «Рязанского союза таксистов» собрались в полдень на парковке у гипермаркета «Лента» в Борках. По словам председателя РСТ, акцию протеста они устроили из-за «попустительства чиновников».

«Претензии сегодня не к службам заказа такси, а к нашим чиновникам, которые должны отвечать за безопасность перевозок. Министерство транспорта только создает видимость контроля, контрольные закупки — это не причина, а следствие. Нужно получить разрешение у прокуратуры на проверку баз данных „Яндекс.Такси“, „Максим“ и „Везет“ и „почистить“ их от нелегальных перевозчиков, и тогда уже проводить контрольные закупки», — отметил он.

Как рассказал RZN.info один из водителей, с приходом в Рязань «Яндекс. Такси» цены на перевозки в других конторах упали. «Цена посадки стала меньше, а бензин, наоборот, подорожал и работать стало невыгодно. Сейчас катать горожан на дорогах может любой с „правами“ и машиной. На планшете скачал приложение и все. А о безопасности все забыли. И проверять никому не надо», — подчеркнул собеседник.

«Цена посадки стала меньше, а бензин, наоборот, подорожал и работать стало невыгодно»

В недавней жалобе ФАС рязанские таксисты указали, что службы заказа не являются зарегистрированными перевозчиками в Рязанской области, поэтому не имеют права размещать рекламу. При этом, по оценкам РСТ, около 70-80% водителей агрегаторов не имеют лицензий. Также таксисты обвиняют сервисы в нарушении тарифов и доплате водителям за дешевые поездки.

На вопрос журналистов, почему так мало машин, бастующие ответили, что здесь стоят только таксисты с лицензиями. «У нас и путевки, и проходим все как положено. Перед тем, как такие копеечные ставки предлагать, пусть посмотрят цены за бензин», — сетует один из присутствующих.

По его словам другого водителя, агрегаторы не смогли бы вообще работать в Рязани. Их прибыль растет только за счет труда водителей, которые работают по 12-15 часов. «Нужно отдать аренду в среднем это от 1000-1500 рублей в сутки, на бензин заработать и в семью. Так только за еду и работать», — рассказал таксист.

Напомним, активисты «Рязанского союза таксистов» заявили, что предстоящий бойкот — это ультиматум. Они обещают, что если чиновники не обратят внимания на акцию, то таксисты откажутся работать с агрегаторами во время Чемпионата Мира по футболу.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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