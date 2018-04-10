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14:58, 10 апреля 2018 195

Рязанские единороссы обсудят обновление партии 1

Рязанские единороссы обсудят обновление партии

Рязанская область стала пилотным регионом по проведению партийных форумов «Единая Россия. Направление 2026», которые пройдут во всех субъектах России.

Как рассказали в пресс-службе партии, основные темы форумов — реализация послания президента Федеральному Собранию и ребрендинг партии.

С 10 апреля в регионе организуют муниципальные дискуссионные площадки: в Скопине, Михайлове и Шилове. Итоговой региональный форум «Единая Россия. Направление 2026» пройдет в Рязани 13 апреля.

На шести дискуссионных площадках рязанские единороссы вместе с экспертным сообществом и жителями области обсудят вопросы здравоохранения, образования, комфортной городской среды.

Кроме того, пройдут дискуссии по обновлению партии, более эффективной работе общественных приемных и привлечению молодых лидеров.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, лучшие практики и предложения региональных отделений обобщат, проанализируют и представят на федеральной партийной конференции «Единая Россия. Направление 2026» в мае.


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4 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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