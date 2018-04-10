Рязанские единороссы обсудят обновление партии

Рязанская область стала пилотным регионом по проведению партийных форумов «Единая Россия. Направление 2026», которые пройдут во всех субъектах России.
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С 10 апреля в регионе организуют муниципальные дискуссионные площадки: в Скопине, Михайлове и Шилове. Итоговой региональный форум «Единая Россия. Направление 2026» пройдет в Рязани 13 апреля.
На шести дискуссионных площадках рязанские единороссы вместе с экспертным сообществом и жителями области обсудят вопросы здравоохранения, образования, комфортной городской среды.
Кроме того, пройдут дискуссии по обновлению партии, более эффективной работе общественных приемных и привлечению молодых лидеров.
По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, лучшие практики и предложения региональных отделений обобщат, проанализируют и представят на федеральной партийной конференции «Единая Россия. Направление 2026» в мае.