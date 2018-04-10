Во вторник, 10 апреля, рязанцев предупредили об усилении ветра. Информацию опубликовали на
В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 апреля, ночью и днем 11 апреля на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северный порывами 15-17 метров в секунду.
Жителей области призвали соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
Тех, кто стал очевидцем трагедии, просят звонить по номеру 101.