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15:23, 10 апреля 2018 116
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Рязанцев предупредили об усилении ветра

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Во вторник, 10 апреля, рязанцев предупредили об усилении ветра. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 апреля, ночью и днем 11 апреля на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северный порывами 15-17 метров в секунду.

Жителей области призвали соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Тех, кто стал очевидцем трагедии, просят звонить по номеру 101.


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«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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