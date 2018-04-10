На Новомичуринском водохранилище спасли мужчину

На Новомичуринском водохранилище в Пронском районе спасли мужчину. Об этом сообщил
Инцидент произошел во вторник, 10 апреля, в 8:00. В работах по спасению участвовали шесть человек патрульной службы на воде.
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На Новомичуринском водохранилище в Пронском районе спасли мужчину. Об этом сообщил
Инцидент произошел во вторник, 10 апреля, в 8:00. В работах по спасению участвовали шесть человек патрульной службы на воде.
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