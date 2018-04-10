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9:05, 10 апреля 2018 407
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На Новомичуринском водохранилище спасли мужчину

На Новомичуринском водохранилище спасли мужчину

На Новомичуринском водохранилище в Пронском районе спасли мужчину. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел во вторник, 10 апреля, в 8:00. В работах по спасению участвовали шесть человек патрульной службы на воде.


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«Скорую» вызывали?

«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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