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20:18, 10 апреля 2018 564
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«Мы не можем позволить себе такую роскошь, как плохой ремонт дорог» — Любимов

«Мы не можем позволить себе такую роскошь, как плохой ремонт дорог» — Любимов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Губернатор Николай Любимов поручил главе регионального минтранса обеспечить контроль за сроками и качеством ремонта дорог. «Мы не можем позволить себе такую роскошь, как плохой ремонт дорог», — сказал губернатор во вторник, 10 апреля, на заседании правительства области.

Всего в 2018 году на дороги выделили 4 млрд 808,1 млн рублей. На эти средства собираются отремонтировать около 200 километров дорог регионального и межмуниципального значения и около 50 километров местных. Также планируют отремонтировать шесть мостов, построить 60 километров линий.

Кроме того, область участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Бюджет программы в 2018 году составит 1 млрд 460 млн рублей, из которых 730 млн рублей — средства федерального бюджета и 730 млн — средства областного бюджета. В рамках него отремонтируют 113 километров дорог федерального, регионального и местного значения.


© RZN.info

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Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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