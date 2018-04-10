Губернатор Николай Любимов поручил главе регионального минтранса обеспечить контроль за сроками и качеством ремонта дорог. «Мы не можем позволить себе такую роскошь, как плохой ремонт дорог», — сказал губернатор во вторник, 10 апреля, на заседании
Всего в 2018 году на дороги выделили 4 млрд 808,1 млн рублей. На эти средства собираются отремонтировать около 200 километров дорог регионального и межмуниципального значения и около 50 километров местных. Также планируют отремонтировать шесть мостов, построить 60 километров линий.
Кроме того, область участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Бюджет программы в 2018 году составит 1 млрд 460 млн рублей, из которых 730 млн рублей — средства федерального бюджета и 730 млн — средства областного бюджета. В рамках него отремонтируют 113 километров дорог федерального, регионального и местного значения.