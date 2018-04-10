Мэрия ищет наследников квартиры в центре Рязани

Горадминистрация ищет наследников квартиры в центре Рязани. Объявление о розыске родственников Владимира Ненастина и Акулины Ненастиной, умерших в 2003 и 2005 годах, официально опубликовали во вторник, 10 апреля.
Если претенденты на квартиру в доме №3 на площади Бакинских комиссаров не найдутся, то имущество станет муниципальным.
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 16 сентября обратиться в городское управление земельных ресурсов и имущественных отношений по адресу улица Введенская, дом №107, кабинеты №218 и №220. Телефоны: 29-78-25, 29-78-27.