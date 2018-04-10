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13:27, 10 апреля 2018 358
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Флаг Рязанского училища ВДВ отправят в космос

Флаг Рязанского училища ВДВ отправят в космос

Фото: Pixabay.com

Флаг Рязанского училища ВДВ отправят в космос. Об этом во вторник, 10 апреля, на заседании правительства Рязанской области заявил губернатор Николай Любимов.

Полотнище отправят на Международную космическую станцию в честь 100-летнего юбилея РВВДКУ.

«Правительству Рязанской области удалось договориться с Роскосмосом о том, чтобы доставить на орбиту флаг Рязанского училища ВДВ. И потом флаг с подписями космонавтов, которые там находятся, будет возвращен на землю, — сказал губернатор. — Я рассчитываю, что этот символический акт станет важным событием в год 100-летия училища ВДВ и для десантников, и для всех жителей Рязанской области».


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