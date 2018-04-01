В Рязанской области повысили размер пенсии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ПФР.
Из-за роста прожиточного минимума пенсионера в 2017 году, выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, увеличатся на 2,9%.
В сообщении отметили, что в регионе повышение коснется 46,5 тысяч рязанцев. Индексация произойдет в отношении как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Также повысятся государственные пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны и людей, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.