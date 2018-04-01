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16:01, 1 апреля 2018 1 103
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Рязанцев попросили помочь больному десятимесячному мальчику

Рязанцев попросили помочь больному десятимесячному мальчику

Рязанцев попросили помочь больному десятимесячному мальчику. Егор Ермилов из Захарова Рязанской области родился с врожденным пороком развития спинного мозга, пишет «Коммерсант».

Егора прооперировали на шестой день после рождения: вырезали грыжу спинного мозга, а позже установили шунт.

За десять месяцев мальчику сделали семь операций. Каждый раз шунт переустанавливали, но каждый раз он переставал работать. «Почему это происходит, врачи в больницах Рязанской области, где наблюдался и лечился Егор, понять не могут», — отметили в сообщении.

У Егора часто болит голова, он плохо спит, после последней операции правый глаз начал косить. Мальчик до сих пор не садится и у него почти не двигаются ноги, нарушена функция мочевого пузыря.

Егору требуется полное обследование и консультация нейрохирурга, уролога, ортопеда, невролога. На лечение не хватает 532 421 рубля.

Всех, кто хочет помочь Егору Ермилову, попросили переводить деньги в Русфонд.

Фото сайта Русфонда


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