Рязанцев попросили помочь больному десятимесячному мальчику. Егор Ермилов из Захарова Рязанской области родился с врожденным пороком развития спинного мозга, пишет «
Егора прооперировали на шестой день после рождения: вырезали грыжу спинного мозга, а позже установили шунт.
За десять месяцев мальчику сделали семь операций. Каждый раз шунт переустанавливали, но каждый раз он переставал работать. «Почему это происходит, врачи в больницах Рязанской области, где наблюдался и лечился Егор, понять не могут», — отметили в сообщении.
У Егора часто болит голова, он плохо спит, после последней операции правый глаз начал косить. Мальчик до сих пор не садится и у него почти не двигаются ноги, нарушена функция мочевого пузыря.
Егору требуется полное обследование и консультация нейрохирурга, уролога, ортопеда, невролога. На лечение не хватает 532 421 рубля.
Всех, кто хочет помочь Егору Ермилову, попросили переводить деньги в
Фото сайта Русфонда