На трассе под Рязанью фура «догнала» «Сандеро»

На трассе М-5 под Рязанью грузовик столкнулся с легковушкой. Фото с места ДТП опубликованы в группе «
Судя по фото, седельный тягач MAN «догнал» попутный Renault Sandero. В результате легковушка получила повреждения двери багажника.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На трассе М-5 под Рязанью грузовик столкнулся с легковушкой. Фото с места ДТП опубликованы в группе «
Судя по фото, седельный тягач MAN «догнал» попутный Renault Sandero. В результате легковушка получила повреждения двери багажника.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Киеве обстреляли ресторан из гранатомета
|
cледующая новость →Фролов поздравил рязанок с 8 марта
Организаторы разыграли главный приз — полный цикл занятий бесплатно.