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15:53, 8 марта 2018 1 684
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На трассе под Рязанью фура «догнала» «Сандеро»

На трассе под Рязанью фура «догнала» «Сандеро»

На трассе М-5 под Рязанью грузовик столкнулся с легковушкой. Фото с места ДТП опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Судя по фото, седельный тягач MAN «догнал» попутный Renault Sandero. В результате легковушка получила повреждения двери багажника.


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