Загоревшийся в рязанском поселке магазин тушили 15 пожарных

Загоревшийся в Милославском магазин «Маяк» тушили 15 пожарных. Об этом
Сигнал поступил во вторник, 6 марта, в 9:40. У магазина на улице Кооперативной загорелась крыша.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб выясняют.
Ранее
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Фото: Издательство «Пресса»
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