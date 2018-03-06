Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:28, 6 марта 2018 1 385
 0    0

В Рязани в этом году испытают автобус-беспилотник 2

В Рязани в этом году испытают автобус-беспилотник

Фото: Pixabay.com

В Рязани в этом году испытают автобус-беспилотник. Об этом на форуме «Цифровая трансформация региона» рассказал гендиректор «Авроры Роботикс» Виталий Савельев, передает ТАСС.

Компания разрабатывает программное обеспечение и электромеханические системы для автономного управления транспортом.

Тестировать автобус-беспилотник будут под общественным контролем на одной из площадок города.

«В Рязани мы планируем в 2018 году провести публичные испытания шестиместного шаттла, который уже в течение месяца был опробован на территории Сколкова. Программное обеспечение полностью разработано в нашей компании, оно стабильно работает», — отметил Савельев.

Суть технологии заключается в цикличном движении машины по маршруту с остановками в определенных точках.

«Во время этого происходит анализ препятствий, их объезд. Есть возможность постоянного контроля автобуса через удаленный диспетчерский центр», — уточнил гендиректор компании.

По его словам, перевозки нужно автоматизировать и на крупных промышленных предприятиях.

«Скорее всего, этот проект и получит распространение именно в грузовой логистике, так как для его функционирования в сфере пассажирских перевозок необходимы изменения в законодательстве, пока существует много ограничений», — уточнил Савельев.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:13, 6 марта 2018
На перекрестке в центре Рязани изменят движение 9
18:29, 6 марта 2018
В центре Рязани упал дорожный знак
17:28, 6 марта 2018
В Рязани в этом году испытают автобус-беспилотник 2
10:34, 6 марта 2018
В Рязанском районе управляющие компании оштрафовали за лед и снег на крышах
9:05, 6 марта 2018
В Канищеве образовалась крупная пробка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 27 248
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 21 718
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 21 689
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 21 015
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
9:49, 28 февраля 2018 18 999
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум