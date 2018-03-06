В Рязани в этом году испытают автобус-беспилотник. Об этом на форуме «Цифровая трансформация региона» рассказал гендиректор «Авроры Роботикс» Виталий Савельев, передает
Компания разрабатывает программное обеспечение и электромеханические системы для автономного управления транспортом.
Тестировать автобус-беспилотник будут под общественным контролем на одной из площадок города.
«В Рязани мы планируем в 2018 году провести публичные испытания шестиместного шаттла, который уже в течение месяца был опробован на территории Сколкова. Программное обеспечение полностью разработано в нашей компании, оно стабильно работает», — отметил Савельев.
Суть технологии заключается в цикличном движении машины по маршруту с остановками в определенных точках.
«Во время этого происходит анализ препятствий, их объезд. Есть возможность постоянного контроля автобуса через удаленный диспетчерский центр», — уточнил гендиректор компании.
По его словам, перевозки нужно автоматизировать и на крупных промышленных предприятиях.
«Скорее всего, этот проект и получит распространение именно в грузовой логистике, так как для его функционирования в сфере пассажирских перевозок необходимы изменения в законодательстве, пока существует много ограничений», — уточнил Савельев.