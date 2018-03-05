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18:04, 5 марта 2018 1 342
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Минтранс объяснил запрет на посадку в междугородние автобусы на улице Семашко и у «Теплоприбора»

Минтранс объяснил запрет на посадку в междугородние автобусы на улице Семашко и у «Теплоприбора»

Фото: busphoto.ru

Рязанский минтранс объяснил запрет на посадку в междугородние автобусы на улице Семашко и у «Теплоприбора».

В ведомстве отметили, что в 2009 году при планировании междугородних маршрутов «Рязань-Пронск», «Рязань-Новомичуринск» и «Рязань-Скопин» автобусам разрешили высаживать пассажиров на остановках «Больница имени Семашко» и «Завод Теплоприбор».

При этом водители, нарушая закон, также осуществляли посадку пассажиров. «Перевозка пассажиров в междугородном автобусе осуществляется по местам для сидения (перевозка стоящих пассажиров запрещена). Обеспечить выполнение данной нормы возможно только при отправлении автобуса с автовокзала, автостанции или кассового пункта», — говорится в ответе на официальный запрос, имеющийся в распоряжении редакции RZN.info.

Минтранс рассматривает возможность введения дополнительных остановок с кассовыми пунктами на данном направлении.

Напомним, в феврале на пронском автовокзале появилось объявление, запрещающее посадку пассажиров на трех остановках в областном центре.


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