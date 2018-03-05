Рязанский минтранс объяснил запрет на посадку в междугородние автобусы на улице Семашко и у «Теплоприбора».
В ведомстве отметили, что в 2009 году при планировании междугородних маршрутов «Рязань-Пронск», «Рязань-Новомичуринск» и «Рязань-Скопин» автобусам разрешили высаживать пассажиров на остановках «Больница имени Семашко» и «Завод Теплоприбор».
При этом водители, нарушая закон, также осуществляли посадку пассажиров. «Перевозка пассажиров в междугородном автобусе осуществляется по местам для сидения (перевозка стоящих пассажиров запрещена). Обеспечить выполнение данной нормы возможно только при отправлении автобуса с автовокзала, автостанции или кассового пункта», — говорится в ответе на официальный запрос, имеющийся в распоряжении редакции RZN.info.
Минтранс рассматривает возможность введения дополнительных остановок с кассовыми пунктами на данном направлении.
Напомним, в феврале на пронском автовокзале