Из загоревшейся в Песочне высотки спасли мужчину

Рязанские пожарные спасли из загоревшейся высотки мужчину. Еще пятерых эвакуировали, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о пожаре в доме №92 на улице Большой
Возгорание
Ранее
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Рязанские пожарные спасли из загоревшейся высотки мужчину. Еще пятерых эвакуировали, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о пожаре в доме №92 на улице Большой
Возгорание
Ранее
© RZN.info
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В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.