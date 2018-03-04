Появилось видео пожара четырнадцатиэтажки в Песочне

Очевидцы опубликовали видео пожара четырнадцатиэтажки в Песочне. Возгорание произошло в воскресенье, 4 марта, в доме №92 на улице Большой.
Официальных данных о пожаре пока нет. По словам пользователей, из-за него
Видео
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Очевидцы опубликовали видео пожара четырнадцатиэтажки в Песочне. Возгорание произошло в воскресенье, 4 марта, в доме №92 на улице Большой.
Официальных данных о пожаре пока нет. По словам пользователей, из-за него
Видео
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