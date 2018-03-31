«Будто после артиллерийского обстрела». Жительница Спасска создала петицию за ремонт дорог

Жительница Спасска-Рязанского создала петицию за ремонт дорог. Юлия Сарбина надеется, что проблему решит губернатор.
Обращение женщина разместила на платформе «Местная петиция» 30 марта. По ее словам, на центральных улицах города «творится ужас».
«Улицы Ломоносова, Луначарского и Советская выглядят, будто после артиллерийского обстрела. Ямы достигают глубины 20-40 см. Движение исключительно по своей полосе движения, согласно ПДД, невозможно без вреда для автомобиля», — написала Сарбина.
По ее словам, на улице Советской выворочены пласты асфальта.
«Пытаясь объехать центральные дороги, чтобы хоть как-то сберечь подвеску, мы попадаем на второстепенные улицы, где, собственно говоря, нас также ждет сюрприз. Грунтовые дороги, как кажется, никогда не видели грейдера, грязь и жижа глубиной по щиколотку, движение на легковом автомобиле практически невозможно, — возмутилась автор петиции. — Там, где кончается грязь, начинаются ухабы, можно сказать, овраги, и лужи, в которых легковой автомобиль тонет до уровня дверей».
Она также пожаловалась, что после ремонта канализации на обочинах остались «груды земли».
«Тротуары отсутствуют в принципе, мусор сваливают на каждом углу, образуются свалки, однако местным властям дела до всего этого нет», — говорится в петиции.
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Фото Юлии Сарбиной