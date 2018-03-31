Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:06, 31 марта 2018 126
 0    0

«Будто после артиллерийского обстрела». Жительница Спасска создала петицию за ремонт дорог

«Будто после артиллерийского обстрела». Жительница Спасска создала петицию за ремонт дорог

Жительница Спасска-Рязанского создала петицию за ремонт дорог. Юлия Сарбина надеется, что проблему решит губернатор.

Обращение женщина разместила на платформе «Местная петиция» 30 марта. По ее словам, на центральных улицах города «творится ужас».

«Улицы Ломоносова, Луначарского и Советская выглядят, будто после артиллерийского обстрела. Ямы достигают глубины 20-40 см. Движение исключительно по своей полосе движения, согласно ПДД, невозможно без вреда для автомобиля», — написала Сарбина.

По ее словам, на улице Советской выворочены пласты асфальта.

«Пытаясь объехать центральные дороги, чтобы хоть как-то сберечь подвеску, мы попадаем на второстепенные улицы, где, собственно говоря, нас также ждет сюрприз. Грунтовые дороги, как кажется, никогда не видели грейдера, грязь и жижа глубиной по щиколотку, движение на легковом автомобиле практически невозможно, — возмутилась автор петиции. — Там, где кончается грязь, начинаются ухабы, можно сказать, овраги, и лужи, в которых легковой автомобиль тонет до уровня дверей».

Она также пожаловалась, что после ремонта канализации на обочинах остались «груды земли».

«Тротуары отсутствуют в принципе, мусор сваливают на каждом углу, образуются свалки, однако местным властям дела до всего этого нет», — говорится в петиции.

На момент публикации новости петицию подписали семь человек.

Фото Юлии Сарбиной


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:06, 31 марта 2018
«Будто после артиллерийского обстрела». Жительница Спасска создала петицию за ремонт дорог
19:21, 30 марта 2018
В выходные рязанских водителей проверят на опьянение 1
13:19, 30 марта 2018
Любимов опроверг информацию о закрытии ГРЭС в Новомичуринске
12:40, 30 марта 2018
Рязанские автоинспекторы выпустили памятку для пассажиров маршруток 6
19:53, 29 марта 2018
Суд обязал рязанскую мэрию отремонтировать асфальт в Песочне
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
19 часов назад
Что соцсети могут принести бизнесу? Интервью со специалистом по SMM Владимиром Лоцмановым

Что соцсети могут принести бизнесу? Интервью со специалистом по SMM Владимиром Лоцмановым

Благодаря огромной активной аудитории соцсети превратились в перспективные рекламные площадки, способные серьезно потеснить телевидение, «наружку» и другие уже классические платформы.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:05, 22 марта 2018 27 465
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 24 839
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
12:49, 18 марта 2018 21 481
Лариса Долина проголосовала в Рязани
13:06, 28 марта 2018 20 660
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 1
12:44, 23 марта 2018 19 003
Появилось видео дебоша в рязанской маршрутке 2
Все новости
Форум