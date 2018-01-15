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20:39, 15 января 2018 1 254
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Мэрия назвала здания, на которых в ближайшее время появится подсветка 2

Мэрия назвала здания, на которых в ближайшее время появится подсветка

Фото: Администрация Рязани

В разработке находятся несколько объектов, где в ближайшее время появится подсветка фасада. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Среди них — Строительный колледж, НИИ «Плазма» на Циолковского, школа №11 на Куйбышевском шоссе, школа №43 на Есенина, лицей №4 на Соборной площади.

В данный момент завершились работы по подсветке зданий Рязанской областной филармонии, Ростелекома на Свободе, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, школы №13 на Первомайском проспекте.

Как отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, к проекту подсветки необходимо привлекать собственников.

«Необходимо активизировать привлечение собственников и арендаторов зданий к этой инициативе, подробнее разъяснять порядок оборудования фасадов архитектурной подсветкой, льготные условия монтажа ее элементов», — подчеркнул Карабасов.


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