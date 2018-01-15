Мэрия назвала здания, на которых в ближайшее время появится подсветка

В разработке находятся несколько объектов, где в ближайшее время появится подсветка фасада. Об этом сообщил
Среди них — Строительный колледж, НИИ «Плазма» на Циолковского, школа №11 на Куйбышевском шоссе, школа №43 на Есенина, лицей №4 на Соборной площади.
В данный момент завершились работы по подсветке зданий Рязанской областной филармонии, Ростелекома на Свободе, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, школы №13 на Первомайском проспекте.
Как отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, к проекту подсветки необходимо привлекать собственников.
«Необходимо активизировать привлечение собственников и арендаторов зданий к этой инициативе, подробнее разъяснять порядок оборудования фасадов архитектурной подсветкой, льготные условия монтажа ее элементов», — подчеркнул Карабасов.