В торговом центре «Круиз» прошла прокурорская проверка. Фото

В четверг, 29 марта, в рязанском ТЦ «Круиз» прошла прокурорская проверка. Сотрудники ведомства и инспектор из МЧС прошли по торговым площадям, техническим помещениям и путям эвакуации «Круиза».
Особое внимание проверяющие обратили на кинотеатр «Люксор». Помимо внешнего осмотра в торговом центре прошла учебная тревога. Комиссия проверила системы безопасности и наличие необходимой документации. Также инспекция оценила состояние эвакуационных выходов из здания.
По итогам рейда сотрудники прокуратуры вынесут решение.
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