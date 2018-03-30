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11:13, 30 марта 2018 1 351
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В торговом центре «Круиз» прошла прокурорская проверка. Фото

В торговом центре «Круиз» прошла прокурорская проверка. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 29 марта, в рязанском ТЦ «Круиз» прошла прокурорская проверка. Сотрудники ведомства и инспектор из МЧС прошли по торговым площадям, техническим помещениям и путям эвакуации «Круиза».

Особое внимание проверяющие обратили на кинотеатр «Люксор». Помимо внешнего осмотра в торговом центре прошла учебная тревога. Комиссия проверила системы безопасности и наличие необходимой документации. Также инспекция оценила состояние эвакуационных выходов из здания.

По итогам рейда сотрудники прокуратуры вынесут решение.

В проверках также участвуют сотрудники МЧС.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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