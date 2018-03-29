Рязанский аэродром задействовали в масштабных учениях военно-транспортной авиации. В них приняли участие эскадрильи авиаполков, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях — всего около 30 самолетов Ил-76, передает
«Летный состав Военно-транспортной авиации отработал перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях, а также выполнил массовое десантирование личного состава Воздушно-десантных войск», — сообщили журналистам в Минобороны.
Во время десантирования самолеты летели на дистанциях менее двух километров, по 10 бортов в каждой колонне строя. Летчики также отработали посадки на подготовленные грунтовые полосы и приземление на аэродромы, попавшие под удар оружия массового поражения: личный состав применял индивидуальные средств химзащиты, выполнял дезактивацию техники.
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