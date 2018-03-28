В Рязани приспустили флаги в день траура

В Рязани приспустили флаги в память о кемеровчанах, которые погибли в торговом центре «Зимняя вишня».
Среду, 28 марта, президент Владимир Путин
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате
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В Рязани приспустили флаги в память о кемеровчанах, которые погибли в торговом центре «Зимняя вишня».
Среду, 28 марта, президент Владимир Путин
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате
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