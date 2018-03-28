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9:59, 28 марта 2018 357
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В Рязани приспустили флаги в день траура

В Рязани приспустили флаги в день траура

В Рязани приспустили флаги в память о кемеровчанах, которые погибли в торговом центре «Зимняя вишня».

Среду, 28 марта, президент Владимир Путин объявил днем траура. В стране отменены все развлекательные мероприятия, телеканалы изменили эфирные сетки вещания и отказались от рекламы.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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