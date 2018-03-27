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13:18, 27 марта 2018 1 753
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Объявлен всероссийский траур по погибшим на пожаре в Кемерове 1

Объявлен всероссийский траур по погибшим на пожаре в Кемерове

Объявлен всероссийский траур по погибшим на пожаре в Кемерове. Соответствующий указ подписан президентом.

В среду, 28 марта, в стране отменят все развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги, телеканалы изменят эфирные сетки вещания.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК. Они уже задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.

Ранее появилось видео начала пожара. Судя по кадрам, огонь распространился по батутному центру на четвертом этаже ТЦ буквально за минуту.

Напомним, утром во вторник, 27 марта, несколько тысяч жителей Кемерова вышли на митинг у здания администрации города. Они потребовали отставки губернатора Амана Тулеева.

По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не работала с 19 марта. Он назвал короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара. Также сообщалось, что торговый центр в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования МЧС.

Фото vse42.ru


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