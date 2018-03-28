Прокуратура и пожарные проверили безопасность «Барса на Московском». Об этом RZN.info рассказал Михаил Онуфриев — гендиректор управляющей компании, обслуживающей торговый центр.
Надзорные органы проверили работу систем оповещения и сигнализации без эвакуации посетителей и персонала. По словам Онуфриева, все системы сработали штатно.
Напомним, ранее проверка прошла в
Массовые проверки российских торговых центров начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Фото из группы ТЦ «Барс на Московском»