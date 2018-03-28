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13:25, 28 марта 2018 247
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Прокуратура и пожарные проверили безопасность «Барса на Московском»

Прокуратура и пожарные проверили безопасность «Барса на Московском»

Прокуратура и пожарные проверили безопасность «Барса на Московском». Об этом RZN.info рассказал Михаил Онуфриев — гендиректор управляющей компании, обслуживающей торговый центр.

Надзорные органы проверили работу систем оповещения и сигнализации без эвакуации посетителей и персонала. По словам Онуфриева, все системы сработали штатно.

Напомним, ранее проверка прошла в ТРЦ «Премьер».

Массовые проверки российских торговых центров начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 40 человек.

Фото из группы ТЦ «Барс на Московском»


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19 часов назад
Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 6

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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