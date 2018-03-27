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21:33, 27 марта 2018 548
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Жителю Иркутской области вынесли приговор за убийство рязанского гея 1

Жителю Иркутской области вынесли приговор за убийство рязанского гея

Фото: Pixabay.com

В Рязани вынесли приговор мужчине, проломившему приятелю голову за предложение заняться сексом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в августе прошлого года житель Иркутской области приехал в гости к жителю Захаровского района. Во время распития портвейна хозяин дома предложил приятелю заняться оральным сексом и попытался стянуть с него штаны. В ответ подсудимый несколько раз ударил рязанца обухом топора по голове. Тот скончался.

После преступления мужчина вызвал полицейских и рассказал, что совершил убийство из-за неприязни к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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