Жителю Иркутской области вынесли приговор за убийство рязанского гея

В Рязани вынесли приговор мужчине, проломившему приятелю голову за предложение заняться сексом. Об этом
Как установил суд, в августе прошлого года житель Иркутской области приехал в гости к жителю Захаровского района. Во время распития портвейна хозяин дома
После преступления мужчина вызвал полицейских и рассказал, что совершил убийство из-за неприязни к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.