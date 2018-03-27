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15:01, 27 марта 2018 1 436
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У путепровода в Приокском «ГАЗель» протаранила светофор

У путепровода в Приокском «ГАЗель» протаранила светофор

На пересечении улиц Октябрьской и Шабулина «ГАЗель» протаранила светофор и снесла ограждение. На месте работают сотрудники ДПС, «скорой», пожарные и спасатели.

Пока неизвестно, перевозила ли «ГАЗель» пассажиров.

Новость дополняется


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