У путепровода в Приокском «ГАЗель» протаранила светофор

На пересечении улиц Октябрьской и Шабулина «ГАЗель» протаранила светофор и снесла ограждение. На месте работают сотрудники ДПС, «скорой», пожарные и спасатели.
Пока неизвестно, перевозила ли «ГАЗель» пассажиров.
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На пересечении улиц Октябрьской и Шабулина «ГАЗель» протаранила светофор и снесла ограждение. На месте работают сотрудники ДПС, «скорой», пожарные и спасатели.
Пока неизвестно, перевозила ли «ГАЗель» пассажиров.
Новость дополняется
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