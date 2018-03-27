В аварии с маршруткой в Приокском пострадали десять человек. Фото

В аварии с маршруткой в Приокском пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в 14:30 у дома №65 на улице Октябрьской. 56-летний водитель «ГАЗели» ехал со стороны Московского шоссе в направлении проезда Шабулина. Он не справился с управлением и
По предварительной информации, в маршрутке было десять человек, в том числе трое детей.
Первую помощь пострадавшим оказали полицейские. Серьезных травм никто не получил.
«Сотрудники ДПС принимают все необходимые меры для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Дорожное движение не перекрывалось», — говорится в сообщении.