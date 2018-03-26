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15:58, 26 марта 2018 964
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Пользователи соцсетей начали оценивать безопасность рязанских торговых центров

Пользователи соцсетей начали оценивать безопасность рязанских торговых центров

Пользователи соцсетей начали оценивать безопасность рязанских торговых центров. «ВКонтакте» появилась группа «Проверка рязанских ТЦ после трагедии в Кемерово».

Горожане начали обсуждать недочеты в рязанских торговых центрах. Помимо этого, в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появился опрос, в котором рязанцы голосуют за самый, по их мнению, опасный ТРЦ в городе. На данный момент лидером является «Премьер».

Как сообщил RZN.info создатель группы Иван Крестьянинов, сообщество создано, чтобы «привлечь горожан максимально активно включиться в этот процесс и „долбить“ во все возможные инстанции и СМИ о закрытых пожарных выходах, об отсуствии огнетушителей и так далее».

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в Кемерове загорелся четвертый этаж торгового центра «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали 64 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Они допросили и задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.

Николай Любимов поручил проверить все торгово-развлекательные центры и школы. Позже рязанские торговые центры прокомментировали свой уровень готовности к возможным пожарам.


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