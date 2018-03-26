Пользователи соцсетей начали оценивать безопасность рязанских торговых центров

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Горожане начали обсуждать недочеты в рязанских торговых центрах. Помимо этого, в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появился опрос, в котором рязанцы голосуют за самый, по их мнению, опасный ТРЦ в городе. На данный момент лидером является «Премьер».
Как сообщил RZN.info создатель группы Иван Крестьянинов, сообщество создано, чтобы «привлечь горожан максимально активно включиться в этот процесс и „долбить“ во все возможные инстанции и СМИ о закрытых пожарных выходах, об отсуствии огнетушителей и так далее».
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в Кемерове загорелся четвертый этаж торгового центра «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали 64 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Они допросили и задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.
Николай Любимов поручил проверить все торгово-развлекательные центры и школы. Позже рязанские торговые центры прокомментировали свой уровень готовности к возможным пожарам.