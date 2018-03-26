Погибшая на пожаре в Новомичуринске женщина хотела спасти сына

Женщина, которая погибла 18 марта во время пожара в Новомичуринске, хотела спасти сына. Об это издательству «
По словам собеседницы, 37-летняя Светлана возвращалась в домой из магазина. Когда она увидела валивший из подъезда дым, побежала туда, потому что в квартире на третьем этаже был ее сын.
На самом деле молодого человека в это время уже госпитализировали: он выбежал на улицу, когда в его дверь постучали соседи. «Светлана не знала о том, что парень уже госпитализирован… Она не дошла даже до своей квартиры, упала возле почтовых ящиков на втором этаже», — рассказала подруга погибшей.
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Фото издательства «Пресса»