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13:27, 26 марта 2018 843
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Погибшая на пожаре в Новомичуринске женщина хотела спасти сына

Погибшая на пожаре в Новомичуринске женщина хотела спасти сына

Женщина, которая погибла 18 марта во время пожара в Новомичуринске, хотела спасти сына. Об это издательству «Пресса» рассказала ее подруга.

По словам собеседницы, 37-летняя Светлана возвращалась в домой из магазина. Когда она увидела валивший из подъезда дым, побежала туда, потому что в квартире на третьем этаже был ее сын.

На самом деле молодого человека в это время уже госпитализировали: он выбежал на улицу, когда в его дверь постучали соседи. «Светлана не знала о том, что парень уже госпитализирован… Она не дошла даже до своей квартиры, упала возле почтовых ящиков на втором этаже», — рассказала подруга погибшей.

Напомним, от отравления угарным газом также погибла хозяйка квартиры, в которой произошел пожар. 68-летнего мужчину удалось спасти.

Фото издательства «Пресса»


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