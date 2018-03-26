Обстрелявшим рязанских полицейских уроженцам Азербайджана начали оглашать приговор. Фото

В понедельник, 25 марта, в Рязанском областном суде начали оглашать приговор двум уроженцев Азербайджана, которые
По версии следствия, 23 ноября 2016 года злоумышленники напали на полицейского, который был в гражданской форме одежды. Последний встретился с одним из подсудимых, которого подозревали в распространении наркотиков. На встречу рязанец пришел с ранее судимым 26-летним жителем Рязанской области и другим неизвестным мужчиной. Один из них ударил полицейского ножом по лицу.
25 ноября в Михайловском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel Astra, в салоне которого находились подсудимые. Сразу же после остановки машины пассажиры побежали в лесопосадку. Один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, другой — из обреза ружья, но не попали.
В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
На суд пришли родственники подсудимых. При этом один находился под арестом во время следствия.
Стрелявшему из обреза гособвинитель предложил назначить 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года с возложением ограничений и со штрафом в размере 20 тысяч рублей, из пистолета — три года лишения свободы в колонии общего режима.