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10:51, 26 марта 2018 247
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На 27 перекрестках в Рязани появятся «умные светофоры»

На 27 перекрестках в Рязани появятся «умные светофоры»

На 27 перекрестках в Рязани появятся «умные светофоры». Тендер на их установку на 11 улицах города опубликовали на сайте госзакупок.

Автоматизированная система будет изучать транспортный поток и регулировать работу светофоров для повышения пропускной способности.

В контракт входят работы по обслуживанию, строительству, модернизации светофоров, автоматических систем управления дорожным движением и обеспечению безопасности дорожного движения.

Планируется, что системы установят до 30 июня 2018 года. Стоимость работ оценили в 44,2 млн рублей, которые выделят из городского бюджета.

  • «Умные светофоры» появятся на перекрестках улиц:
  • Советской Армии — Новоселов;
  • Советской Армии, дом №4;
  • Советской Армии — Касимовское шоссе;
  • Бирюзова — Интернациональная;
  • Бирюзова — Комплекс морской славы;
  • Горького — Новая;
  • Есенина — Халтурина;
  • Есенина — Маяковского;
  • Есенина — Горького;
  • путепровод «Приокский» — Октябрьская;
  • проезд Шабулина — Пирогова;
  • проезд Шабулина — Троллейбусное депо №2;
  • проезд Шабулина — Станкостроительный колледж;
  • проезд Шабулина — Бирюзова;
  • Дзержинского — Высоковольтная;
  • Дзержинского — Шевченко;
  • Дзержинского — Ленинского Комсомола;
  • Дзержинского — Гагарина;
  • Гагарина — Семашко;
  • Зубковой — Тимуровцев;
  • Зубковой — Советской Армии (АЗС);
  • Зубковой — Советской Армии;
  • Каширина — Семинарская;
  • Каширина — Солнечная;
  • Спортивная — Стадион ЦСК;
  • проезд Яблочкова — выезд с территории «НИТИ»;
  • проезд Яблочкова — Радиозаводская.

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