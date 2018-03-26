На 27 перекрестках в Рязани появятся «умные светофоры». Тендер на их установку на 11 улицах города опубликовали на сайте госзакупок.
Автоматизированная система будет изучать транспортный поток и регулировать работу светофоров для повышения пропускной способности.
В контракт входят работы по обслуживанию, строительству, модернизации светофоров, автоматических систем управления дорожным движением и обеспечению безопасности дорожного движения.
Планируется, что системы установят до 30 июня 2018 года. Стоимость работ оценили в 44,2 млн рублей, которые выделят из городского бюджета.
- «Умные светофоры» появятся на перекрестках улиц:
- Советской Армии — Новоселов;
- Советской Армии, дом №4;
- Советской Армии — Касимовское шоссе;
- Бирюзова — Интернациональная;
- Бирюзова — Комплекс морской славы;
- Горького — Новая;
- Есенина — Халтурина;
- Есенина — Маяковского;
- Есенина — Горького;
- путепровод «Приокский» — Октябрьская;
- проезд Шабулина — Пирогова;
- проезд Шабулина — Троллейбусное депо №2;
- проезд Шабулина — Станкостроительный колледж;
- проезд Шабулина — Бирюзова;
- Дзержинского — Высоковольтная;
- Дзержинского — Шевченко;
- Дзержинского — Ленинского Комсомола;
- Дзержинского — Гагарина;
- Гагарина — Семашко;
- Зубковой — Тимуровцев;
- Зубковой — Советской Армии (АЗС);
- Зубковой — Советской Армии;
- Каширина — Семинарская;
- Каширина — Солнечная;
- Спортивная — Стадион ЦСК;
- проезд Яблочкова — выезд с территории «НИТИ»;
- проезд Яблочкова — Радиозаводская.