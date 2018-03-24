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12:34, 24 марта 2018 590
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RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня фестиваля «Черный кот-2018»

RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня фестиваля «Черный кот-2018»

RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот — 2018».

Она начнется в субботу, 24 марта, в 15:00 на главной странице сайта.

Во второй день коллективы представят номера в номинациях «Слоу», «Фристайл» и «Клубный танец».

Фестиваль пройдет в 31-й раз. Финалистов определит зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.

Итоги «Черного кота — 2018» подведут в воскресенье, 25 марта, тогда наградят победителей во всех номинациях.

Напомним, в пятницу, 23 марта, в Рязани прошел первый полуфинал фестиваля.


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