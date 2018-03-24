RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня фестиваля «Черный кот-2018»

RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот — 2018».
Она начнется в субботу, 24 марта, в 15:00 на
Во второй день коллективы представят номера в номинациях «Слоу», «Фристайл» и «Клубный танец».
Фестиваль пройдет в 31-й раз. Финалистов определит зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.
Итоги «Черного кота — 2018» подведут в воскресенье, 25 марта, тогда наградят победителей во всех номинациях.
Напомним, в пятницу, 23 марта, в Рязани