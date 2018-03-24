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8:55, 24 марта 2018 85
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В Рязани открылся танцевальный фестиваль «Черный кот 2018». Фоторепортаж

В Рязани открылся танцевальный фестиваль «Черный кот 2018». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 23 марта, во Дворце молодежи открылся 31-й «Черный кот». Первый полуфинал трехдневного фестиваля современного танца стартовал с традиционных номинаций:"Черный котенок", «Фолк» и «Рок-н-ролл».

Президент фестиваля Николай Плетнев обратил внимание на свободные места в зале, которые не характерны для «Черного кота». Он посетовал на эпидемию гриппа в Рязани, из-за которой не получилось аншлага.

В «детской» номинации свои номера представили восемь коллективов. По итогам выступлений, одну команду продюсер фестиваля Игорь Крысанов предложил перевести во взрослую «клубную» номинацию.

После «Черного котенка», танцоры из 15-ти коллективов представили номинацию «Фолк» (Фольклор), которую открыли двукратные обладатели Гран-при фестиваля — «Огни» из Шацка. Перед выступлениями Крысанов попросил быть объективным при голосовании и подбадривать дебютантов аплодисментами. Самой массовой в первом полуфинале стала номинация «Рок-н-ролл"с 17-ю выступлениями. По итогам зрительского голосования в финал вышли:

«Черный котенок»:

  • «Банзай».

«Фолк»:

  • 20.13;
  • «Дис-танцы-я» (Калуга);
  • «Звон"(Москва);
  • «Огни»;
  • «ПараЛЛель»;
  • «Рязань»;
  • «Хамелеон» (Курск).

«Рок-н-ролл»:

  • «Верес»;
  • «Конспирация»;
  • «Огни»;
  • «Поколение Dance»;
  • «Hi-Tech» (Челябинск).

Второй полуфинал пройдет в субботу, 24 марта.

RZN.info запустит прямую видеотрансляцию на главной странице сайта. Начало в 15:00.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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