В Рязани открылся танцевальный фестиваль «Черный кот 2018». Фоторепортаж

В пятницу, 23 марта, во Дворце молодежи открылся 31-й «Черный кот». Первый полуфинал трехдневного фестиваля современного танца стартовал с традиционных номинаций:"Черный котенок", «Фолк» и «Рок-н-ролл».
Президент фестиваля Николай Плетнев обратил внимание на свободные места в зале, которые не характерны для «Черного кота». Он посетовал на эпидемию гриппа в Рязани, из-за которой не получилось аншлага.
В «детской» номинации свои номера представили восемь коллективов. По итогам выступлений, одну команду продюсер фестиваля Игорь Крысанов предложил перевести во взрослую «клубную» номинацию.
После «Черного котенка», танцоры из 15-ти коллективов представили номинацию «Фолк» (Фольклор), которую открыли двукратные обладатели Гран-при фестиваля — «Огни» из Шацка. Перед выступлениями Крысанов попросил быть объективным при голосовании и подбадривать дебютантов аплодисментами. Самой массовой в первом полуфинале стала номинация «Рок-н-ролл"с 17-ю выступлениями. По итогам зрительского голосования в финал вышли:
«Черный котенок»:
- «Банзай».
«Фолк»:
- 20.13;
- «Дис-танцы-я» (Калуга);
- «Звон"(Москва);
- «Огни»;
- «ПараЛЛель»;
- «Рязань»;
- «Хамелеон» (Курск).
«Рок-н-ролл»:
- «Верес»;
- «Конспирация»;
- «Огни»;
- «Поколение Dance»;
- «Hi-Tech» (Челябинск).
Второй полуфинал пройдет в субботу, 24 марта.
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