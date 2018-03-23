На слушаниях обсудили застройку многоэтажками площади Мичурина

В четверг, 22 марта, в Рязани прошли публичные слушания о застройке площади Мичурина многоэтажками.

Заявитель запросил использовать участок площадью 13 571 квадратный метр на Введенской №115 под жилые здания разных типов, который в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения разрешен условно.

Сейчас там располагается офисный центр и земельный участок научно-технического предприятия «Нефтехиммашсистемы».

Как рассказал докладчик, на месте предприятия планируется возведение двух десятиэтажек (высота не более 30 метров) повышенной комфортности, при этом его планируют перенести в другое место с сохранением рабочих мест.

На первом этаже многоэтажек появятся магазины, салоны красоты, офисы. Для жителей 400 квартир оборудуют подземный паркинг на 300 машино-мест, а также около 150 парковок на прилегающей территории и дворе. Также планируется реконструкция детсада на улице Яхонтова с увеличением групп и строительство новой школы на улице Полевой.

До начала слушаний поступило 190 обращений в поддержку проекта. Всего на них зарегистрировались 55 человек, из которых 11 проголосовали «против».

Сторонники отмечали, что перенос промышленного предприятия из центра города положительно скажется на экологической обстановке.

Другие высказались, что с возведением многоэтажек нагрузка на дороги возрастет. Докладчик на это ответил, что уже разрабатывается проект по расширению улиц Яхонтова и Маяковского.

Также противников интересовала судьба котельной, которая находится на предприятии и электрическая подстанция.

В конце слушаний зарегистрировались еще несколько человек, которые не поддержали проект.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».