На слушаниях обсудили застройку многоэтажками площади Мичурина

В четверг, 22 марта, в Рязани прошли публичные слушания о застройке площади Мичурина многоэтажками.
Заявитель запросил использовать участок площадью 13 571 квадратный метр на Введенской №115 под жилые здания разных типов, который в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения разрешен условно.
Сейчас там располагается офисный центр и земельный участок научно-технического предприятия «Нефтехиммашсистемы».
Как рассказал докладчик, на месте предприятия планируется возведение двух десятиэтажек (высота не более 30 метров) повышенной комфортности, при этом его планируют перенести в другое место с сохранением рабочих мест.
На первом этаже многоэтажек появятся магазины, салоны красоты, офисы. Для жителей 400 квартир оборудуют подземный паркинг на 300 машино-мест, а также около 150 парковок на прилегающей территории и дворе. Также планируется реконструкция детсада на улице Яхонтова с увеличением групп и строительство новой школы на улице Полевой.
До начала слушаний поступило 190 обращений в поддержку проекта. Всего на них зарегистрировались 55 человек, из которых 11 проголосовали «против».
Сторонники отмечали, что перенос промышленного предприятия из центра города положительно скажется на экологической обстановке.
Другие высказались, что с возведением многоэтажек нагрузка на дороги возрастет. Докладчик на это ответил, что уже разрабатывается проект по расширению улиц Яхонтова и Маяковского.
Также противников интересовала судьба котельной, которая находится на предприятии и электрическая подстанция.
В конце слушаний зарегистрировались еще несколько человек, которые не поддержали проект.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
Напомним, арендаторов до февраля просили