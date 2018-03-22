Заместитель Любимова покинул свой пост

Зампред рязанского правительства Сергей Самохин покинул свой пост. Об этом RZN.info рассказал собственный источник.
О причинах ухода пока неизвестно.
Напомним, Самохин с мая 2008 года работал в областном правительстве. Занимал должности министра, руководителя аппарата, первого зампреда правительства.
Он курировал вопросы главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона, общественных приемных губернатора в муниципальных образованиях, аппарата регионального правительства.