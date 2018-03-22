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14:51, 22 марта 2018 1 203
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Заместитель Любимова покинул свой пост

Заместитель Любимова покинул свой пост

Зампред рязанского правительства Сергей Самохин покинул свой пост. Об этом RZN.info рассказал собственный источник.

О причинах ухода пока неизвестно.

Напомним, Самохин с мая 2008 года работал в областном правительстве. Занимал должности министра, руководителя аппарата, первого зампреда правительства.

Он курировал вопросы главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона, общественных приемных губернатора в муниципальных образованиях, аппарата регионального правительства.


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