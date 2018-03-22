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«Северная компания» представила рязанцам просторные подъезды в новостройках. По словам застройщика, люди хотят жить в домах со светлыми, просторными, качественно отделанными подъездами, холлами, коридорами.
«Даже новостройки в ЖК „Северный“ в Олимпийском городке или ЖК „Паруса“ на Солотчинском шоссе, где цены на жилье невысокие, удивляют качественным остеклением вестибюлей, просторными лестничными маршами и холлами, удобными колясочными. Оформление интерьеров выполняется из качественных материалов по индивидуальным дизайн-проектам. Освещение применяется наиболее экономное и комфортное для жильцов, а лифты приобретаются энергосберегающие. В жилье бизнес-класса, как ЖК „Меркурий“ на улице Мервинской, можно встретить изысканные кованые люстры, удобные внутренние двери, гранитную напольную плитку, по которой не скользит даже мокрая обувь», — рассказали в пресс-службе застройщика.
В «Северной компании» отметили, что собираются повторить большинство деталей проекта «Меркурия» в строящемся III корпусе ЖК «Северный» в Дашково-Песочне.