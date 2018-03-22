Родственники пропавшего подростка все еще не верят в его смерть от рук «касимовского убийцы». Об этом RZN.info сообщила тетя мальчика, которая является его опекуном, после оглашения приговора.

«Мы не можем согласиться с приговором, одного признания этого чудовища мне мало», — отметила собеседница.

По ее словам, проведенная экспертиза до сих пор не подтвердила, что обнаруженные следователями останки принадлежат ее племяннику. «Эксперты определили, что кости принадлежать человеку от 12 лет, без определения возраста, а подтвердить ДНК уже невозможно», — рассказала женщина.

Также родственники не верят в версию следствия о том, что конфликт убийцы с мальчиком произошел из-за денег. «Он [осужденный] побирался в церкви, все его жалели. Все-таки он стоит на учете в больнице с умственной отсталостью. Соседи говорили, что после пропажи мальчика он ходил разговорчивый и улыбался. Никто не мог поверить, что он это совершил», — сказала тетя подростка.

Она также добавила, что пока не решила, будет ли обжаловать приговор. «Пока нужно прийти в себя и все обдумать», — заключила собеседница.

Напомним, 22 марта жителя Касимовского района признали виновным по статье «Убийство двух и более лиц» и назначили наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.