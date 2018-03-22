Ковалев попросил дополнительные десять миллионов для музея Рязанского кремля

Сенатор Олег Ковалев попросил министра культуры России Владимира Мединского дополнительно выделить десять миллионов рублей для музея Рязанского кремля.
В среду, 21 марта, на заседании Совета Федерации в ходе правительственного часа обсуждались вопросы культуры.
Ковалев рассказал RZN.info, что эти средства необходимы для разработки дизайн-проекта экспозиции, «без которого нельзя завершить электромонтажные, сантехнические и отделочные работы».
«В Рязани я общался с министром культуры и директором музея, которые сообщили об этой проблеме. Разработка проекта позволит достроить музей уже в 2018 году», — подчеркнул Ковалев.
По его словам, Мединский пообещал помочь с выделением дополнительных федеральных средств. Ковалев также отметил, что при сдаче музея в текущем году в 2019 закупят специальное оборудование для экспозиции на общую сумму в сто миллионов.
Напомним, сдачу музея перенесли на конец 2018 года. В нем появится детский центр и планетарий. Также планируется открыть доступ к хранилищам по примеру Эрмитажа.