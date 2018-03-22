«Дом.ru Бизнес» расширил сферу влияния в 36 городах

Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru Бизнес») и оператор связи «Энфорта» расширили сферу влияния в 36 городах.
«С 2018 года в городах присутствия „
По словам представителей компании, в настоящее время формируется новое восприятие бренда «Дом.ru Бизнес» как универсального оператора.
«Обновленный „Дом.ru Бизнес“ — качественно новый провайдер федерального значения, способный поддерживать любые технологии проводного и беспроводного интернет-доступа независимо от местонахождения бизнеса клиента. На сегодняшний день ресурсы объединенной компании позволяют нам ставить амбициозные цели, при этом обеспечивать неизменно высокое качество и надежность предоставляемых сервисов, высокое качество обслуживания корпоративных клиентов», — прокомментировал директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.
Оператор оказывает услуги связи на базе передовых технологий
Отмечается, что оператор оказывает услуги связи на базе передовых технологий: оптическая сеть FTTB, беспроводной широкополосный доступ WiMAX, радиомост E-Band.
«Мощная инфраструктура „Дом.ru Бизнес“ позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством новых полезных опций для бизнеса — высокоскоростной доступ в интернет с контент-фильтрацией и антивирусами по подписке, защищенные от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами. Комплекс телеком-услуг, дополненный легкомасштабируемыми облачными сервисами, позволяет выстроить инфраструктуру организации в целом, автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и увеличить продажи», — говорится в сообщении.