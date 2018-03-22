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13:54, 22 марта 2018 82

«Дом.ru Бизнес» расширил сферу влияния в 36 городах

«Дом.ru Бизнес» расширил сферу влияния в 36 городах

Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru Бизнес») и оператор связи «Энфорта» расширили сферу влияния в 36 городах.

«С 2018 года в городах присутствия „Дом.ru Бизнес“ на b2b-рынке в сегменте среднего и малого бизнеса услуги корпоративным клиентам предоставляются под единым брендом „Дом.ru Бизнес“. Это событие является ключевым элементом реализации концепции интегрированного оператора связи и имеет стратегическое значение для бизнеса компании», — отметили в пресс-службе «Дом.ru Бизнес».

По словам представителей компании, в настоящее время формируется новое восприятие бренда «Дом.ru Бизнес» как универсального оператора.

«Обновленный „Дом.ru Бизнес“ — качественно новый провайдер федерального значения, способный поддерживать любые технологии проводного и беспроводного интернет-доступа независимо от местонахождения бизнеса клиента. На сегодняшний день ресурсы объединенной компании позволяют нам ставить амбициозные цели, при этом обеспечивать неизменно высокое качество и надежность предоставляемых сервисов, высокое качество обслуживания корпоративных клиентов», — прокомментировал директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.

Оператор оказывает услуги связи на базе передовых технологий

Отмечается, что оператор оказывает услуги связи на базе передовых технологий: оптическая сеть FTTB, беспроводной широкополосный доступ WiMAX, радиомост E-Band.

«Мощная инфраструктура „Дом.ru Бизнес“ позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством новых полезных опций для бизнеса — высокоскоростной доступ в интернет с контент-фильтрацией и антивирусами по подписке, защищенные от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами. Комплекс телеком-услуг, дополненный легкомасштабируемыми облачными сервисами, позволяет выстроить инфраструктуру организации в целом, автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и увеличить продажи», — говорится в сообщении.


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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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