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10:13, 21 марта 2018 209
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За три месяца до концерта Бузовой в Рязани раскупили почти полторы тысячи билетов

За три месяца до концерта Бузовой в Рязани раскупили почти полторы тысячи билетов

За три месяца до концерта Бузовой в Рязани поклонники певицы раскупили 1 472 билета. Кроме того, желающие попасть на ее выступление забронировали еще около 750 билетов. «Возраст покупателей от 16 до 50 и более лет», — отметил организатор Сергей Овчаров.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со спонсорами, заинтересованными в этом мероприятии. «Нам поступают различного рода предложения по взаимодействию. Полный спонсорский состав мы держим в строгом секрете, но могу сказать, что общая сумма предложений составила более 47 заявок, из которых семь компаний не из Рязани», — рассказал Овчаров.

Напомним, Бузова приедет в Рязань в рамках тура «Под звуки поцелуев». Она выступит на стадионе ЦСК. На концерте разыграют фирменный дизайнерский мерчандайзинг и 50 дисков с автографом певицы.

Фото из Instagram Ольги Бузовой


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