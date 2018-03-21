За три месяца до концерта Бузовой в Рязани раскупили почти полторы тысячи билетов

За три месяца до концерта Бузовой в Рязани поклонники певицы раскупили 1 472 билета. Кроме того, желающие попасть на ее выступление забронировали еще около 750 билетов. «Возраст покупателей от 16 до 50 и более лет», — отметил организатор Сергей Овчаров.
По его словам, сейчас ведутся переговоры со спонсорами, заинтересованными в этом мероприятии. «Нам поступают различного рода предложения по взаимодействию. Полный спонсорский состав мы держим в строгом секрете, но могу сказать, что общая сумма предложений составила более 47 заявок, из которых семь компаний не из Рязани», — рассказал Овчаров.
Напомним, Бузова
Фото из Instagram Ольги Бузовой