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19:54, 21 марта 2018 1 274
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Вечером в среду, 21 марта, на сайте ГУ МЧС по Рязанской области опубликовали метеопредупреждение. По данным филиала «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью 22 марта будет снег, в отдельных районах сильный.

Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 метров.


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