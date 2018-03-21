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20:51, 21 марта 2018 231
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Рязанский облсуд оставил без изменения приговор бывшему следователю

Рязанский облсуд оставил без изменения приговор бывшему следователю

Рязанский облсуд оставил без изменения приговор бывшему старшему следователю одного из районных отделов следственного управления при УМВД. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Рязани в среду, 21 марта.

Установлено, в августе 2014 года старший следователь договорился с мужчиной, который незаконно продавал алкоголь о взятке. С сентября 2014 года по июль 2015 года злоумышленник получал по 70 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности он собрал 770 тысяч рублей.

Когда рязанец открыл вторую точку продажи алкоголя, следователь увеличил размер ежемесячного платежа и получил в августе-октябре 2015 года еще 300 тысяч рублей.

Мужчину задержали после передачи очередной взятки в конце декабря 2015 года.

Райсуд признал бывшего следователя виновным по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 170 тысяч рублей. Также бывшего полицейского на три года лишили права занимать определенные должности.

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил ее без удовлетворения, а приговор

Октябрьского райсуда без изменения.


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