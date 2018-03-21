Рязанский облсуд оставил без изменения приговор бывшему следователю

Рязанский облсуд оставил без изменения приговор бывшему старшему следователю одного из районных отделов следственного управления при УМВД. Об этом
Установлено, в августе 2014 года старший следователь договорился с мужчиной, который незаконно продавал алкоголь о взятке. С сентября 2014 года по июль 2015 года злоумышленник получал по 70 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности он собрал 770 тысяч рублей.
Когда рязанец открыл вторую точку продажи алкоголя, следователь увеличил размер ежемесячного платежа и получил в августе-октябре 2015 года еще 300 тысяч рублей.
Мужчину
Райсуд признал бывшего следователя виновным по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 170 тысяч рублей. Также бывшего полицейского на три года лишили права занимать определенные должности.
Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил ее без удовлетворения, а приговор
Октябрьского райсуда без изменения.