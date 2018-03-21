Рязанская прокуратура закроет сайт, незаконно торгующий билетами на ЧМ-2018

Прокуратура Старожиловского района закроет сайт, незаконно торгующий билетами на ЧМ-2018. Об этом сообщили на
На выявленном сайте была размещена информация по продаже билетов, ее цена, контактные телефоны, способы оплаты, при этом вход на страницы ресурса был свободным. Ознакомиться с содержанием страниц сайта и заказать билеты на Чемпионат мира по футболу мог любой интрнет-пользователь.
В соответствии с частью 1 статьи 21 ФЗ №108, реализация входных билетов на мероприятия без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA не допускается.
Прокуратура направила в суд заявление о признании информации, размещенной на этом сайте, запрещенной в России.
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