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13:48, 21 марта 2018 422
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Рязанцы пожаловались на обслуживание лифтов в Канищеве

Рязанцы пожаловались на обслуживание лифтов в Канищеве

Рязанцы пожаловались на обслуживание лифтов в доме №11 по улице Интернациональная. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Жители дома рассказали съемочной группе, что три года назад дом попал в программу капремонта и в нем установили новые кабины подъемника. Но лифты часто застревали, несмотря на современный внешний вид.

«Приезжали по вызову не сразу, не сразу обслуживались кабины. Люди подолгу застревали там», — отметила горожанка.

Власти передали неисправный подъемник на баланс «Ремонтно-строительному управлению №1 города Рязани». Ремонтники обнаружили, что связь с диспетчером из лифта не модернизировали вместе с кабинкой, она требует обновления. В течении двух недель технику наладили.

В ведении организации находится еще 26 жилых домов Рязани и больше сотни лифтов.


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