Рязанцы пожаловались на обслуживание лифтов в Канищеве

Рязанцы пожаловались на обслуживание лифтов в доме №11 по улице Интернациональная. Об этом сообщила ГТРК «Ока».
Жители дома рассказали съемочной группе, что три года назад дом попал в программу капремонта и в нем установили новые кабины подъемника. Но лифты часто застревали, несмотря на современный внешний вид.
«Приезжали по вызову не сразу, не сразу обслуживались кабины. Люди подолгу застревали там», — отметила горожанка.
Власти передали неисправный подъемник на баланс «Ремонтно-строительному управлению №1 города Рязани». Ремонтники обнаружили, что связь с диспетчером из лифта не модернизировали вместе с кабинкой, она требует обновления. В течении двух недель технику наладили.
В ведении организации находится еще 26 жилых домов Рязани и больше сотни лифтов.