Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:02, 21 марта 2018 524
 0    0

Рязанцы поддержали строительство многоэтажки рядом с УРТ в Горроще

Рязанцы поддержали строительство многоэтажки рядом с УРТ в Горроще

На слушаниях, в среду, 21 марта, рязанцы единогласно поддержали строительство многоэтажки рядом с управлением рязанского троллейбуса в Горроще.

Застройщик обратился к присутствующим с проектом использования участка площадью 2 792 квадратных метра на улице Дзержинского. Он планирует возвести 15-этажный одноподъездный дом с подземным паркингом с расчетом по 6 квартир на этаж.

Территория, на которой планируют возвести дом, находится в зоне многофункционального, делового, общественного и коммерческого назначения. Такой вид застройки в этом месте разрешен условно.

Заключение опубликуют в «Рязанских Ведомостях».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:02, 21 марта 2018
Рязанцы поддержали строительство многоэтажки рядом с УРТ в Горроще
18:21, 21 марта 2018
Сасовца осудят за избиение 86-летнего родственника
17:41, 21 марта 2018
На здании рязанского «Политеха» могут установить новую памятную доску
17:30, 21 марта 2018
Нашедшего двухлетнюю девочку рязанца наградили
16:58, 21 марта 2018
Оксана Любимова провела совещание на тему «бережливого производства»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 856
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 822
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 943
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 231
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 448
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум