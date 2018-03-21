Рязанцы поддержали строительство многоэтажки рядом с УРТ в Горроще

На слушаниях, в среду, 21 марта, рязанцы единогласно поддержали строительство многоэтажки рядом с управлением рязанского троллейбуса в Горроще.
Застройщик обратился к присутствующим с проектом использования участка площадью 2 792 квадратных метра на улице Дзержинского. Он планирует возвести 15-этажный одноподъездный дом с подземным паркингом с расчетом по 6 квартир на этаж.
Территория, на которой планируют возвести дом, находится в зоне многофункционального, делового, общественного и коммерческого назначения. Такой вид застройки в этом месте разрешен условно.
Заключение опубликуют в «Рязанских Ведомостях».