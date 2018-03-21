При помощи спутника «Циолковский-Рязань» будут проводить уроки из космоса

При помощи спутника «
Для создания студенческого радиолюбительского спутника создали рабочую группу. В нее вошли главный специалист Корпорации «Энергия», правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров, руководители ряда региональных министерств, предприятий ОПК, вузов Рязани и других городов.
«Рязанская область имеет самое непосредственное отношение к освоению космического пространства. Здесь Родина Циолковского, знаменитых конструкторов братьев Уткиных, нескольких космонавтов. У нас работают 12 предприятий ОПК, большую исследовательскую работу ведут университеты, недавно открыт Кванториум», — отметил зампредседатуля правительства области Сергей Самохин.
На заседании рабочей группы он подчеркнул большое воспитательное значение проекта. По словам Самохина, создание спутника будет способствовать профориентации молодежи, подготовке специалистов для космической отрасли.
Проект презентовал Сергей Самбуров. Главный специалист Корпорации «Энергия» рассказал, что в рамках программы «Радиоскаф» создали группировку университетских спутников.
В оформлении спутника «Циолковский-Рязань» поучаствуют школьники. Его дизайн разработают на основе тематики, связанной с Рязанской областью.
Напомним, ранее аппарат