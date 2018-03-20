Рязанские хирурги сделали операцию на челюсти без единого разреза

Рязанские хирурги сделали операцию на челюсти без разреза на лице. Об этом сообщили на
У пациента была сломана челюсть. «Мы буквально собираем по частям лицо пациента. Это сложнейшее оперативное вмешательство», — рассказал хирург ОКБ Владислав Иванов.
В сообщении отметили, что врачи ОКБ во время операции не сделали ни одного разреза. Специалисты проникли в среднюю зону лица через нижнее веко и рот.
«Раньше эти вмешательства требовали участия московских коллег. Рязанских пациентов отправляли на лечение в столицу, — пояснил врач отделения челюстно-лицевой хирургии Филипп Дулов, — Теперь в рязанской ОКБ делают операции на лице с помощью малоинвазивных технологий. Клиник, где хирурги возьмутся за такие операции в России единицы».
Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, что подобные операции в Рязани «уже стоят в потоке». «Даже за рубежом они редкость», — отметил он.