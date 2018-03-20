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8:28, 20 марта 2018 120
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Рязанские хирурги сделали операцию на челюсти без единого разреза

Рязанские хирурги сделали операцию на челюсти без единого разреза

Рязанские хирурги сделали операцию на челюсти без разреза на лице. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.

У пациента была сломана челюсть. «Мы буквально собираем по частям лицо пациента. Это сложнейшее оперативное вмешательство», — рассказал хирург ОКБ Владислав Иванов.

В сообщении отметили, что врачи ОКБ во время операции не сделали ни одного разреза. Специалисты проникли в среднюю зону лица через нижнее веко и рот.

«Раньше эти вмешательства требовали участия московских коллег. Рязанских пациентов отправляли на лечение в столицу, — пояснил врач отделения челюстно-лицевой хирургии Филипп Дулов, — Теперь в рязанской ОКБ делают операции на лице с помощью малоинвазивных технологий. Клиник, где хирурги возьмутся за такие операции в России единицы».

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, что подобные операции в Рязани «уже стоят в потоке». «Даже за рубежом они редкость», — отметил он.


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