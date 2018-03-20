Для проведения ЕГЭ в 2018 году в Рязанской области используют новые технологии

В 2018 году на всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в Рязанской области будут использовать новые технологии обработки экзаменационных материалов. Об этом журналистам рассказала глава регионального минобразования Ольга Щетинкина на брифинге, во вторник, 20 марта.

Во всех 29 пунктах региона планируют прямо в аудиториях печатать контрольные измерительные материалы. Сразу после проведения экзамена работы отсканируют в штабе.

По словам Щетинкиной, первая технология минимизирует субъективный фактор при доставке работ и сделает процедуру передачи учебных материалов ученикам максимально прозрачной. Сканирование позволит сократить время доставки экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации. Также глава минобразования добавила, что для пересылки информации в электронном виде будут использовать защищенные каналы передачи данных.

Кроме того, в этом году во всех ППЭ установят системы видеонаблюдения для того, чтобы усилить контроль за соблюдением требований при сдаче ЕГЭ.

Если нарушение совершить совершеннолетний, ему грозит штраф до трех тысяч рублей и аннулирование результатов. Несовершеннолетних нарушителей поставят на учет.

«Так как сотовые телефоны фиксируются очень быстро, то за последние годы больше нарушений с попытками пронести шпаргалки», — отметила Щетинкина.

В прошлом году среди выпускников 11-х классов зафиксировали шесть нарушений при сдаче ЕГЭ.