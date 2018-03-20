Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:42, 20 марта 2018 197
 0    0

Для проведения ЕГЭ в 2018 году в Рязанской области используют новые технологии

Для проведения ЕГЭ в 2018 году в Рязанской области используют новые технологии

В 2018 году на всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в Рязанской области будут использовать новые технологии обработки экзаменационных материалов. Об этом журналистам рассказала глава регионального минобразования Ольга Щетинкина на брифинге, во вторник, 20 марта.

Во всех 29 пунктах региона планируют прямо в аудиториях печатать контрольные измерительные материалы. Сразу после проведения экзамена работы отсканируют в штабе.

По словам Щетинкиной, первая технология минимизирует субъективный фактор при доставке работ и сделает процедуру передачи учебных материалов ученикам максимально прозрачной. Сканирование позволит сократить время доставки экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации. Также глава минобразования добавила, что для пересылки информации в электронном виде будут использовать защищенные каналы передачи данных.

Кроме того, в этом году во всех ППЭ установят системы видеонаблюдения для того, чтобы усилить контроль за соблюдением требований при сдаче ЕГЭ.

Если нарушение совершить совершеннолетний, ему грозит штраф до трех тысяч рублей и аннулирование результатов. Несовершеннолетних нарушителей поставят на учет.

«Так как сотовые телефоны фиксируются очень быстро, то за последние годы больше нарушений с попытками пронести шпаргалки», — отметила Щетинкина.

В прошлом году среди выпускников 11-х классов зафиксировали шесть нарушений при сдаче ЕГЭ.

Ранее сообщили, что ученики рязанских школ в этом году впервые пройдут устное собеседование по русскому языку.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:42, 20 марта 2018
Для проведения ЕГЭ в 2018 году в Рязанской области используют новые технологии
18:12, 20 марта 2018
Москалькова и Любимов обсудили ситуацию с «рязанскими рабами»
17:56, 20 марта 2018
Ученики рязанских школ впервые пройдут устное собеседование по русскому языку
17:50, 20 марта 2018
Российский омбудсмен побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов»
17:33, 20 марта 2018
Больному рассеянным склерозом рязанцу нужна помощь
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 635
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 188
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 653
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 18 652
Лариса Долина проголосовала в Рязани
12:41, 7 марта 2018 17 550
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум